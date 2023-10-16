Андрей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1752
Сын: Малашкин Иван (Большой) Андреев
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно