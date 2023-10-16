Андрей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Прянишников Григорий Григорьев

Мать: Прянишникова Марфа Софроньева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Малашкин Иван (Большой) Андреев

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Малашкин Стефан Андреев

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Малашкин Сергей Андреев

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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