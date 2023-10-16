(Пивова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пивова) Анна Ивановна

(Пивова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Пивов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Малашкин Иван (Большой) Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Малашкин Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Малашкин Сергей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close