(Пивова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Пивов Иван
Рождение ребёнка
1752
Сын: Малашкин Иван (Большой) Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно