Белозеров [Малашкин] Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров [Малашкин] Василий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Мать: (белозерова ) Вера Николевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Белозеров Алексей Васильев

Мать ребёнка: Белозерова Маремьяна Петровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Белозеров Флегонт Васильев

Мать ребёнка: Белозерова Маремьяна Петровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Белозеров Александр Васильев

Мать ребёнка: Белозерова Маремьяна Петровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Белозеров Николай Васильев

Мать ребёнка: Белозерова Маремьяна Петровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Белозеров Иван Васильев

Мать ребёнка: Белозерова Маремьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Маремьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
До 1830
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