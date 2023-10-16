Белозерова (Сусенина) Маремьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Белозеров Алексей Васильев
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Белозеров Флегонт Васильев
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Белозеров Александр Васильев
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Белозеров Николай Васильев
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1840