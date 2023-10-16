Белозерова (Сусенина) Маремьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Сусенина) Маремьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Белозеров Алексей Васильев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Белозеров Флегонт Васильев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Белозеров Александр Васильев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Белозеров Николай Васильев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Белозеров Иван Васильев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
После 1840
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