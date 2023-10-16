(Белозерова ) (Белозерова) Вера Николевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марианна Дмитриева
Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно