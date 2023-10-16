(Белозерова ) (Белозерова) Вера Николевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белозерова ) (Белозерова) Вера Николевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Белозеров [малашкин] Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Белозеров Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марианна Дмитриева

Отец ребёнка: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров [малашкин] Дмитрей Дмитрев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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