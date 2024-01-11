Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)

Место рождения

Курляндская губерня

Дата рождения

1862

Дата смерти

21.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Курляндская губерня
Рождение ребёнка
1879

Сын: Черток Аарон Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кац Ольга Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: Морген Дебора (Вера) Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
21.02.1883

Сын: Черток Григорий Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ландерман Сарра Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
17.03.1888

Сын: Черток Борис Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
04.12.1892

Дочь: Перлштейн Анна Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: Кожевникова Мария Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Stalder Елена Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Черток Михаил Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
23.01.1899

Дочь: Каткова Эсфирь Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
25.09.1899

Дочь: Крускоп Ревекка Давидовна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.07.1901

Сын: Черток Алексей Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Черток Рафаил Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Черток Лев Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

с. Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Давид Нехемьевич

Смерть
21.07.1934
г. Чита
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