Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)
Место рожденияКурляндская губерня
Дата рождения1862
Дата смерти21.07.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Морген Аарон
Мать: Морген Фрейда
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Кац Ольга Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Морген Дебора (Вера) Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Григорий Давидович
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Ландерман Сарра Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Перлштейн Анна Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Кожевникова Мария Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Stalder Елена Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Каткова Эсфирь Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Крускоп Ревекка Давидовна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Лев Давидович
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич