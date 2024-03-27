Морген Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Морген Алексей (Липман) Ааронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
г. Киренск
Рождение ребёнка
1845
Сын: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1847
Дочь: Геле
Отец ребёнка: Морген Аарон
г. Фридрихштадт
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Морген Аарон
Курляндская губерня
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Морген Аарон
Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
1857
Сын: Морген Хаим (Михаил) Аронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Курляндская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Черток Ираида (Хая-Эйда)
Отец ребёнка: Морген Аарон
Курляндская губерня
Смерть
Неизвестно