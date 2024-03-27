Морген Соломон (Шалам) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорген Соломон (Шалам)

Морген Соломон (Шалам)

Место рождения

Irkutsk, Russia

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Юдина Лея (Елена)

Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Морген Лейба

Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Рождение ребёнка
21.09.1890

Сын: Морген Исай Шалемович

Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Морген Мендель Соломонович

Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Натерзон Хая Соломоновна

Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Морген Александр Соломонович

Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close