Морген Соломон (Шалам)
Место рожденияIrkutsk, Russia
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Морген Аарон
Мать: Морген Фрейда
Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Юдина Лея (Елена)
Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна
Рождение ребёнка
21.03.1887
Сын: Морген Лейба
Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна
Рождение ребёнка
21.09.1890
Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Морген Мендель Соломонович
Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Натерзон Хая Соломоновна
Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Морген Александр Соломонович
Мать ребёнка: Морген Ента (Евгения) Елизарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно