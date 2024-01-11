Морген Алексей (Липман) Ааронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген Алексей (Липман) Ааронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Смерть
1904
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