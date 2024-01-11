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Морген Алексей (Липман) Ааронович
Морген Алексей (Липман) Ааронович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Морген Аарон
Около 1821 г.р.
Мать
Морген Фрейда
Около 1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Морген Аарон
Мать:
Морген Фрейда
Смерть
1904
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