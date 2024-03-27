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Морген Савелий Ааронович

Место рождения

Курляндская губерня

Дата рождения

1852

Дата смерти

05.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Курляндская губерня
Рождение ребёнка
15.07.1883

Дочь: Агния Савельевна

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Рождение ребёнка
02.05.1890

Дочь: Тайба

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

| Возможно, что Мария и Тайба, родившиеся в одно время, это одна и та же дочь Савелия Моргена. Возможно, это сестры - двойняшки.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1890

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Рождение ребёнка
10.08.1891

Сын: Морген Аарон Савельевич

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Рождение ребёнка
27.08.1893

Сын: Морген Гирш Савельевич

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Морген Александр Савельевич

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.06.1896

Дочь: Нехама Савельевна

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Морген Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Григорьевна (Гершевна)

Смерть
05.12.1904
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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