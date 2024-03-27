Морген Савелий Ааронович
Место рожденияКурляндская губерня
Дата рождения1852
Дата смерти05.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Морген Аарон
Мать: Морген Фрейда
Курляндская губерня
Рождение ребёнка
15.07.1883
Дочь: Агния Савельевна
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
02.05.1890
Дочь: Тайба
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
| Возможно, что Мария и Тайба, родившиеся в одно время, это одна и та же дочь Савелия Моргена. Возможно, это сестры - двойняшки.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1890
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
10.08.1891
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
27.08.1893
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
13.10.1895
Сын: Морген Александр Савельевич
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
24.06.1896
Дочь: Нехама Савельевна
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Рождение ребёнка
08.08.1902
Мать ребёнка: Любовь Григорьевна (Гершевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1904
Похороны
Неизвестно