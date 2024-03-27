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Черток Лев Давидович

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

28.04.1905

Дата смерти

21.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
?.10.1932

Сын: Черток Роальд

Мать ребёнка: Двойра Несимовна

Рождение ребёнка
29.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойра Несимовна

п. Борзя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Хирург. Онколог
Образование
Неизвестно
Иркутский университет
Медицинский факультет Иркутского госуниверситета.
Смерть
21.07.1980
Москва, Донское клабище
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище
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