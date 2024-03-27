Черток Лев Давидович
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения28.04.1905
Дата смерти21.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1905
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
?.10.1932
Сын: Черток Роальд
Мать ребёнка: Двойра Несимовна
Рождение ребёнка
29.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двойра Несимовна
п. Борзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Хирург. Онколог
Образование
Неизвестно
Иркутский университет
Медицинский факультет Иркутского госуниверситета.
Смерть
21.07.1980
Москва, Донское клабище
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище