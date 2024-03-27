Черток Григорий Давидович
Место рожденияРоссия Усть-Кут
Дата рождения21.02.1883
Дата смерти29.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1883
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
Россия Усть-Кут
Бракосочетание
21.02.1912
Жена: Черток Мария Михайловна
с. Усть-Кут
Венчал крестьянин Устькутской волости и села Киренск. уезда Герш Нахимович Ландерман.
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Дорух Сарра Григорьевна
Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
28.04.1915
Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
08.07.1916
Сын: Черток Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна
д.Усть-Кут
Рождение ребёнка
03.09.1919
Сын: Черток Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: Табакова Ася Григорьевна
Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна
с. Усть-Кут
Совершение преступления
Неизвестно
Черток Григорий Давыдович (1883) Дата рождения: 1883 г. Место рождения: с. Усть-Кут Усть-Кутского р-на Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: низшее Профессия / место работы: н... Показать все
Смерть
29.03.1947
Усольлаг
Похороны
Неизвестно
Мемориал