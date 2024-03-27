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Черток Григорий Давидович

Место рождения

Россия Усть-Кут

Дата рождения

21.02.1883

Дата смерти

29.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1883

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

Россия Усть-Кут
Бракосочетание
21.02.1912

Жена: Черток Мария Михайловна

с. Усть-Кут
Венчал крестьянин Устькутской волости и села Киренск. уезда Герш Нахимович Ландерман.
Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Дорух Сарра Григорьевна

Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
28.04.1915

Сын: Черток Давид Григорьевич

Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Черток Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна

д.Усть-Кут
Рождение ребёнка
03.09.1919

Сын: Черток Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Табакова Ася Григорьевна

Мать ребёнка: Черток Мария Михайловна

с. Усть-Кут
Совершение преступления
Неизвестно
Черток Григорий Давыдович (1883) Дата рождения: 1883 г. Место рождения: с. Усть-Кут Усть-Кутского р-на Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: низшее Профессия / место работы: н... Показать все
Смерть
29.03.1947
Усольлаг
Похороны
Неизвестно
Мемориал
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