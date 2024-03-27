Черток (Морген) Мария Михайловна
Место рожденияУсть-Кут
Дата рождения08.07.1883
Дата смерти06.12.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1883
Отец: Морген Хаим (Михаил)
Мать: Кина Абрамовна
Усть-Кут
Бракосочетание
21.02.1912
с. Усть-Кут
Венчал крестьянин Устькутской волости и села Киренск. уезда Герш Нахимович Ландерман.
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Дорух Сарра Григорьевна
Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
28.04.1915
Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
08.07.1916
Сын: Черток Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович
д.Усть-Кут
Рождение ребёнка
03.09.1919
Сын: Черток Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: Табакова Ася Григорьевна
Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович
с. Усть-Кут
Смерть
06.12.1947
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, еврейское Лисихинское