Черток (Морген) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток (Морген) Мария Михайловна

Место рождения

Усть-Кут

Дата рождения

08.07.1883

Дата смерти

06.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1883

Отец: Морген Хаим (Михаил)

Мать: Кина Абрамовна

Усть-Кут
Бракосочетание
21.02.1912

Муж: Черток Григорий Давидович

с. Усть-Кут
Венчал крестьянин Устькутской волости и села Киренск. уезда Герш Нахимович Ландерман.
Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Дорух Сарра Григорьевна

Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
28.04.1915

Сын: Черток Давид Григорьевич

Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Черток Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович

д.Усть-Кут
Рождение ребёнка
03.09.1919

Сын: Черток Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович

Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Табакова Ася Григорьевна

Отец ребёнка: Черток Григорий Давидович

с. Усть-Кут
Смерть
06.12.1947
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, еврейское Лисихинское
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