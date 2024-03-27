Черток Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерток Михаил Григорьевич

Черток Михаил Григорьевич

Место рождения

д.Усть-Кут

Дата рождения

08.07.1916

Дата смерти

29.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1916

Отец: Черток Григорий Давидович

Мать: Черток Мария Михайловна

д.Усть-Кут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черток Семён

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток Этля Боруховна (Екатерина Борисовна)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Военная награда
Неизвестно
Черток Михаил Григорьевич. Медаль «За отвагу» Старшина __.__.1916, Место службы: 1029 сп 198 сд 2 ПрибФ. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45776617/
Смерть
29.05.1969
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close