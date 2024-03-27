Черток Михаил Григорьевич
Место рожденияд.Усть-Кут
Дата рождения08.07.1916
Дата смерти29.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1916
Отец: Черток Григорий Давидович
Мать: Черток Мария Михайловна
д.Усть-Кут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черток Семён
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Черток Михаил Григорьевич. Медаль «За отвагу» Старшина __.__.1916, Место службы: 1029 сп 198 сд 2 ПрибФ. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45776617/
Смерть
29.05.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское