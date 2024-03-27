(Дынкевич) Кина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дынкевич) Кина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1883

Дочь: Черток Мария Михайловна

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

Усть-Кут
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Морген Семен Михайлович

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

с. Марково Киренского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Морген Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

с. Марково Киренского уезда
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Давыдова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
25.06.1899

Сын: Морген Аарон Михайлович

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сарра Михайловна

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

с. Марково Киренского уезда
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Морген Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Хаим (Михаил)

Смерть
15.06.1934
г. Ленинград
Похороны
Неизвестно
г. С. Петербург, Преображенское кладбище
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