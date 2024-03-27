(Дынкевич) Кина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1883
Дочь: Черток Мария Михайловна
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
Усть-Кут
Рождение ребёнка
29.12.1890
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
с. Марково Киренского уезда
Рождение ребёнка
16.09.1895
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
с. Марково Киренского уезда
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Давыдова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
25.06.1899
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сарра Михайловна
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
с. Марково Киренского уезда
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Морген Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Морген Хаим (Михаил)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морген Хаим (Михаил)
Смерть
15.06.1934
г. Ленинград
Похороны
Неизвестно
г. С. Петербург, Преображенское кладбище