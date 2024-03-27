Перлштейн (Черток) Анна Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлштейн (Черток) Анна Давидовна

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

04.12.1892

Дата смерти

01.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1892

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
13.12.1915

Сын: Перлштейн Давид Моисеевич

Отец ребёнка: Перлштейн Моисей Соломонович

Ust-Kut, Gorod Ust-Kut, Irkutsk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перлштейн Моисей Соломонович

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель английского, переводчик
Смерть
01.01.1979
Москва, город федерального значения Москва
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