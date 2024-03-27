Перлштейн (Черток) Анна Давидовна
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения04.12.1892
Дата смерти01.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1892
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
13.12.1915
Сын: Перлштейн Давид Моисеевич
Отец ребёнка: Перлштейн Моисей Соломонович
Ust-Kut, Gorod Ust-Kut, Irkutsk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель английского, переводчик
Смерть
01.01.1979
Москва, город федерального значения Москва