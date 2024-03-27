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Черток Алексей Давидович

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

05.07.1901

Дата смерти

14.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Черток Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Морген Ганна Александровна

г. Якутск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Ганна Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Совершение преступления
Неизвестно
Черток Алексей Давыдович (1901) Дата рождения: 1901 г. Место рождения: с. Усть-Кут Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: грамотный Профессия / место работы: отбвал наказание в... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан парохода
Смерть
14.09.1974
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское
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