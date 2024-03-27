Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

25.09.1899

Дата смерти

11.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.05.1922

Сын: Крускоп Фриц Янович

Отец ребёнка: Крускоп Ян Латыш Карлович

Иркутская обл., Ленский р-н, с. Витим
Рождение ребёнка
23.12.1924

Сын: Крускоп Альберт Янович

Отец ребёнка: Крускоп Ян Латыш Карлович

Иркутская обл., Ленский р-н, с. Витим
Смерть
11.05.1984
Москва, город федерального значения Москва
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