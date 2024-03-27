Крускоп (Черток) Ревекка Давидовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1899
Дата смерти11.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
Рождение ребёнка
27.05.1922
Сын: Крускоп Фриц Янович
Отец ребёнка: Крускоп Ян Латыш Карлович
Иркутская обл., Ленский р-н, с. Витим
Рождение ребёнка
23.12.1924
Отец ребёнка: Крускоп Ян Латыш Карлович
Иркутская обл., Ленский р-н, с. Витим
Смерть
11.05.1984
Москва, город федерального значения Москва