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Черток Аарон Давидович

Место рождения

Россия Усть-Кут

Дата рождения

1879

Дата смерти

15.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)

Работа или профессия
Неизвестно
Судоводитель. Капитан парохода
Бракосочетание
21.02.1906

Жена: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Венная записка 200 золотых (50 руб.) Свидетели были: иркутские мещане З.А. Эпштейн и Я. Ферштер
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Черток Михаил Ааронович

Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Рождение ребёнка
07.09.1908

Дочь: Gorovatskey (Черток) Фрида

Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Черток Александр

Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Рождение ребёнка
04.05.1912

Дочь: Рудкевич (Черток) Минна-Тауба

Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Рождение ребёнка
30.11.1913

Дочь: Соловьев (Черток) Елизавета Аароновна

Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Смерть
15.12.1946
Камышлов, Камышловский, Свердловская область

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