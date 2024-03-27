Черток Аарон Давидович
Место рожденияРоссия Усть-Кут
Дата рождения1879
Дата смерти15.12.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Работа или профессия
Неизвестно
Судоводитель. Капитан парохода
Бракосочетание
21.02.1906
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Венная записка 200 золотых (50 руб.) Свидетели были: иркутские мещане З.А. Эпштейн и Я. Ферштер
Рождение ребёнка
24.12.1906
Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна
Рождение ребёнка
07.09.1908
Дочь: Gorovatskey (Черток) Фрида
Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Черток Александр
Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна
Рождение ребёнка
04.05.1912
Дочь: Рудкевич (Черток) Минна-Тауба
Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна
Рождение ребёнка
30.11.1913
Дочь: Соловьев (Черток) Елизавета Аароновна
Мать ребёнка: Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна
Смерть
15.12.1946
Камышлов, Камышловский, Свердловская область