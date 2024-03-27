Черток Борис Давидович
Место рожденияРоссия Усть-Кут
Дата рождения17.03.1888
Дата смерти20.12.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Борисовна
Мать ребёнка: Черток Софья Михайловна
Образование
Между 1915 и 1917
с 1911 по май 1918 мобилизован
Томский Университет
Рождение ребёнка
04.02.1919
Дочь: Зиновьева Евгения Борисовна
Мать ребёнка: Черток Софья Михайловна
г. Черемхово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черток Софья Михайловна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
20.12.1951
г. Акмолинск (Астана)
Причина смерти: Инсульт