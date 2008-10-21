Зиновьева (Черток) Евгения Борисовна
Место рожденияг. Черемхово
Дата рождения04.02.1919
Дата смерти21.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - терапевт
Военная служба
Неизвестно
Ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
18.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиновьев Валентин Семенович
Смерть
21.10.2008