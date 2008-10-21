Зиновьева (Черток) Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Черток) Евгения Борисовна

Место рождения

г. Черемхово

Дата рождения

04.02.1919

Дата смерти

21.10.2008

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1919

Отец: Черток Борис Давидович

Мать: Черток (Миндалевич) Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Валентин Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач - терапевт
Военная служба
Неизвестно
Ветеран ВОВ
Рождение ребёнка
18.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Валентин Семенович

Смерть
21.10.2008

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