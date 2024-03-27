Черток (Миндалевич) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток (Миндалевич) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1892

Дата смерти

29.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1892

Отец: Миндалевич Михаил Соломонович

Мать: Агния Соломоновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Борисовна

Отец ребёнка: Черток Борис Давидович

Рождение ребёнка
04.02.1919

Дочь: Зиновьева Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Черток Борис Давидович

г. Черемхово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Борис Давидович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
29.03.1971
г. Челябинск
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