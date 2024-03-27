Черток (Миндалевич) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1892
Дата смерти29.03.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1892
Отец: Миндалевич Михаил Соломонович
Мать: Агния Соломоновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Борисовна
Отец ребёнка: Черток Борис Давидович
Рождение ребёнка
04.02.1919
Дочь: Зиновьева Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Черток Борис Давидович
г. Черемхово
Бракосочетание
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
29.03.1971
г. Челябинск