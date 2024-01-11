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Кожевникова (Черток) Мария Давидовна

Место рождения

Россия Усть-Кут

Дата рождения

12.03.1894

Дата смерти

16.01.1972

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1894

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

Россия Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Фельдшерско-Акушерская школа
Смерть
16.01.1972
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва колумбарий
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