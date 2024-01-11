Кожевникова (Черток) Мария Давидовна
Место рожденияРоссия Усть-Кут
Дата рождения12.03.1894
Дата смерти16.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1894
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
Россия Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Фельдшерско-Акушерская школа
Смерть
16.01.1972
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва колумбарий
В одной нише с Верой Давидовной и Львом Алексеевичем Морген.