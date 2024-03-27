Черток Михаил Давидович
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения01.08.1896
Дата смерти20.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896
Отец: Черток Давид Нехемьевич
Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
05.05.1924
Дочь: Коршунова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Черток Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черток Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1985
г. Ангарск
Похороны
Неизвестно
г. Ангарск