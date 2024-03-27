Черток Михаил Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерток Михаил Давидович

Черток Михаил Давидович

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

01.08.1896

Дата смерти

20.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток Ираида (Хая-Эйда)

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Коршунова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Черток Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черток Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток Ефросинья Петровна

Смерть
20.04.1985
г. Ангарск
Похороны
Неизвестно
г. Ангарск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close