Черток (Федотова) Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1904
Дата смерти26.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1924
Дочь: Коршунова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Черток Михаил Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черток Михаил Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1982