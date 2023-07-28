Солодовников Фёдор Меркульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Фёдор Меркульевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Мать: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодовников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Солодовников Захар Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Солодовников Наум Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Доломанов Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Трекин Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Краснов Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Иванаев Лариса Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Христофор Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Жена Меркульевича

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно