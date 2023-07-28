Солодовников Фёдор Меркульевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Солодовников Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Сын: Солодовников Захар Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Сын: Солодовников Наум Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Дочь: Доломанов Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Дочь: Трекин Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Дочь: Зоя Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Дочь: Краснов Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Дочь: Журавлёв Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Дочь: Иванаев Лариса Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Сын: Солодовников Илья Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича
Сын: Солодовников Христофор Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников Жена Меркульевича