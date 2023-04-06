Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванаев Николай Исакович

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Солодовников Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Иванаев Николай Исакович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванаев Николай Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванаев Николай Исакович

Смерть
1931
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