Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванаев Николай Исакович
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Солодовников Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Иванаев Николай Исакович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванаев Николай Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931