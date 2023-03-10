Иванаев Николай Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: Иванаев Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.11.1928
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна
Смерть
1966