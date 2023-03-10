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Иванаев Николай Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: Иванаев Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

Смерть
1966

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