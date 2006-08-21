Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

21.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Иванаев Николай Исакович

Мать: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
15.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.10.1950

Сын: Солодовников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.01.1956

Сын: Солодовников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.03.1957

Дочь: Садыков (Солодовников) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.11.1958

Сын: Солодовников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Солодовников Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
21.08.2006

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