Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти21.08.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
27.10.1950
Сын: Солодовников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
05.01.1956
Сын: Солодовников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
27.03.1957
Дочь: Садыков (Солодовников) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
14.11.1958
Сын: Солодовников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Солодовников Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Илларионович
Смерть
21.08.2006