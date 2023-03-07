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Солодовников Андрей Илларионович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.09.1924

Дата смерти

20.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924

Отец: Солодовников Илларион Фокеевич

Мать: Солодовников Дарья Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.10.1950

Сын: Солодовников Николай Андреевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.01.1956

Сын: Солодовников Александр Андреевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.03.1957

Дочь: Садыков Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.11.1958

Сын: Солодовников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Солодовников Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Пелагея Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
20.10.1992
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