Солодовников Андрей Илларионович
Место рождения
Дата рождения01.09.1924
Дата смерти20.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924
Рождение ребёнка
15.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
27.10.1950
Сын: Солодовников Николай Андреевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1956
Сын: Солодовников Александр Андреевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1957
Дочь: Садыков Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
14.11.1958
Сын: Солодовников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Солодовников Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
20.10.1992