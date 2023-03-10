Садыков (Солодовников) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1957
Дата смерти09.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.1987