Садыков (Солодовников) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков (Солодовников) Любовь Андреевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

27.03.1957

Дата смерти

09.05.1987

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1957

Отец: Солодовников Андрей Илларионович

Мать: Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.1987

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