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Солодовников Михаил Андреевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

14.11.1958

Дата смерти

28.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1958

Отец: Солодовников Андрей Илларионович

Мать: Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2001

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