Солодовников Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1958
Дата смерти28.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.2001