Солодовников Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1956
Дата смерти03.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Долгополов) Вера Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Долгополов) Вера Павловна
Смерть
03.05.2017