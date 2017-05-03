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Солодовников Александр Андреевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

05.01.1956

Дата смерти

03.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956

Отец: Солодовников Андрей Илларионович

Мать: Солодовников (Иванаева) Пелагея Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Долгополов) Вера Павловна

Рождение ребёнка
31.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Долгополов) Вера Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Долгополов) Вера Павловна

Смерть
03.05.2017

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