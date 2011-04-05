Солодовников (Долгополов) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1959
Дата смерти05.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
12.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Александр Андреевич
Смерть
05.04.2011