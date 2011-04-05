Солодовников (Долгополов) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Долгополов) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1959

Дата смерти

05.04.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
31.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
12.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Андреевич

Смерть
05.04.2011

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