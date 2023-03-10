Солодовников Жена Меркульевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Жена Меркульевича

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Солодовников) Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Краснов (Солодовников) Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Журавлёв (Солодовников) Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Христофор Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Фёдор Меркульевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодовников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Солодовников Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Солодовников Наум Фёдорович

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Доломанов (Солодовников) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Трекин (Солодовников) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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