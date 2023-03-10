Солодовников Жена Меркульевича
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Солодовников) Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Дочь: Краснов (Солодовников) Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Дочь: Журавлёв (Солодовников) Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Дочь: Иванаев (Солодовников) Лариса Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Сын: Солодовников Илья Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Сын: Солодовников Христофор Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Сын: Солодовников Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Сын: Солодовников Захар Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Сын: Солодовников Наум Фёдорович
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Дочь: Доломанов (Солодовников) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич
Дочь: Трекин (Солодовников) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Меркульевич