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Солодовников Наум Фёдорович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Жена

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична

Работа или профессия
Неизвестно
мед. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
23.01.1913

Жена: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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