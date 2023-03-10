Солодовников Наум Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Чистоблинникова) Капитолина Лукинична
Работа или профессия
Неизвестно
мед. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
23.01.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок