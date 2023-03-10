Солодовников Илья Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Илья Фёдорович

Солодовников Илья Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодовников Сергей Ильич

Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича

Рождение ребёнка
1887

Сын: Солодовников Михаил Ильич

Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Актушин Елена Ильинична

Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Жена Фёдоровича

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close