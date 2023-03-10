Солодовников Илья Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Солодовников Сергей Ильич
Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича
Рождение ребёнка
1887
Сын: Солодовников Михаил Ильич
Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Актушин Елена Ильинична
Мать ребёнка: Солодовников Жена Фёдоровича
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Смерть
Неизвестно