Солодовников Жена Фёдоровича
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Солодовников Сергей Ильич
Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Солодовников Михаил Ильич
Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Актушин Елена Ильинична
Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно