Солодовников Жена Фёдоровича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Жена Фёдоровича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодовников Сергей Ильич

Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Солодовников Михаил Ильич

Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Актушин Елена Ильинична

Отец ребёнка: Солодовников Илья Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Илья Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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