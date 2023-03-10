Солодовников Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1950
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
25.09.1907
Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Солодовников Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна
Смерть
1950