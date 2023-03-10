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Солодовников Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Солодовников Илья Фёдорович

Мать: Солодовников Жена Фёдоровича

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Всеволод Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Солодовников Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Солодовников Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Румянцев) Евгения Николаевна

Смерть
1950

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