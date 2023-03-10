Актушин (Солодовников) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Актушин (Солодовников) Елена Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Илья Фёдорович

Мать: Солодовников Жена Фёдоровича

Рождение ребёнка
14.02.1919

Дочь: Евгения Гаврииловна

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Актушин Гавриил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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