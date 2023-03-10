Актушин (Солодовников) Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
14.02.1919
Дочь: Евгения Гаврииловна
Отец ребёнка: Актушин Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно