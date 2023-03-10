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Солодовников Захар Фёдорович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Солодовников Павел Захарович

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Солодовников Михаил Захарович

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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