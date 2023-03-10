Солодовников Захар Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
?.12.1912
Сын: Солодовников Павел Захарович
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Солодовников Михаил Захарович
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно
Смерть
Неизвестно