Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Солодовников Павел Захарович

Отец ребёнка: Солодовников Захар Фёдорович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Солодовников Михаил Захарович

Отец ребёнка: Солодовников Захар Фёдорович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Захар Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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