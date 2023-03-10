Солодовников (Неизвестно) Жена Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1912
Сын: Солодовников Павел Захарович
Отец ребёнка: Солодовников Захар Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Солодовников Михаил Захарович
Отец ребёнка: Солодовников Захар Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно