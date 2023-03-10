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Солодовников Иван Фёдорович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Хлобыстов (Солодовников) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Олег Иванович

Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Солодовников (Солодовников) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
сельский учитель
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
29.11.1929

Дочь: Лапшин (Солодовников) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
1949
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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