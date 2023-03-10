Солодовников Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Хлобыстов (Солодовников) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Олег Иванович
Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Солодовников (Солодовников) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельский учитель
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
29.11.1929
Дочь: Лапшин (Солодовников) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна
Смерть
1949
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)