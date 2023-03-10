Трекин (Солодовников) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
28.04.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1921
Сын: Трекин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Трекин Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
16.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трекин Григорий Георгиевич
Смерть
Неизвестно