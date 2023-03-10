Трекин (Солодовников) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трекин (Солодовников) Ольга Фёдоровна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
28.04.1913

Муж: Трекин Григорий Георгиевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1921

Сын: Трекин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Трекин Григорий Георгиевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трекин Григорий Георгиевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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