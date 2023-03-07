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Трекин Григорий Георгиевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Трекин Георгий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
28.04.1913

Жена: Трекин Ольга Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1921

Сын: Трекин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Трекин Ольга Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трекин Ольга Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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