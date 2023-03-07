Трекин Григорий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Трекин Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1913
Жена: Трекин Ольга Фёдоровна
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1921
Сын: Трекин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Трекин Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трекин Ольга Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно