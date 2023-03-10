Солодовников Христофор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: (Солодовников) Анна Христофоровна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Вера Никитична
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно