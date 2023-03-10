Журавлёв (Солодовников) Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Журавлёв) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Журавлёв Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович
Смерть
Неизвестно