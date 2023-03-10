Журавлёв (Солодовников) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв (Солодовников) Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Муж

1865 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Фёдор Меркульевич

Мать: Солодовников Жена Меркульевича

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Журавлёв) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Семён Маркелович

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Журавлёв Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Журавлёв Семён Маркелович

Смерть
Неизвестно

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