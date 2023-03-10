Журавлёв Семён Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Семён Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

14.05.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Журавлёв Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёв Лидия Фёдоровна

Смерть
14.05.1922
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