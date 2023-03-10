Журавлёв Семён Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти14.05.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Журавлёв Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Журавлёв Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлёв Лидия Фёдоровна
Смерть
14.05.1922