Солодовников Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Солодовников Иван (Проверить)
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Савелий Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Мартемьян Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Афонасий Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Дочь: (Солодовников) Ульяна Меркульевна
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Фёдор Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Прокофий Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Хрисанф Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич
Сын: Солодовников Григорий Меркульевич
Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич