Солодовников Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Иван (Проверить)

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Савелий Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Солодовников Мартемьян Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1830

Сын: Солодовников Афонасий Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Солодовников) Ульяна Меркульевна

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Солодовников Фёдор Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Солодовников Прокофий Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Солодовников Хрисанф Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Солодовников Григорий Меркульевич

Отец ребёнка: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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