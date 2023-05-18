Солодовников Прокофий Меркульевич
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1865
Сын: Солодовников Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Неизвестно Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Солодовников Калиник Прокофьевич
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Солодовников Терентий Прокофьевич
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Солодовников Феоктист Прокофьевич
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Солодовников Ефимия Прокофьевна
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Солодовников Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1879
Сын: Солодовников Фокей Прокофьевич
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Солодовников Фёкла Прокофьевна
Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев