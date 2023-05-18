Солодовников Прокофий Меркульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Прокофий Меркульевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Солодовников Меркулий Афонасьевич

Мать: Солодовников Ксения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.11.1865

Сын: Солодовников Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Неизвестно Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Солодовников Калиник Прокофьевич

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Солодовников Терентий Прокофьевич

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Солодовников Феоктист Прокофьевич

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Солодовников Ефимия Прокофьевна

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Солодовников Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Солодовников Фёкла Прокофьевна

Мать ребёнка: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Жена Прокофия)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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